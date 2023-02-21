Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Михайлова

Анна Михайлова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1762 г.р.

Мать

1765 г.р.

Муж

Дети

Вычислено 1807 г.р.
Вычислено 1809 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782

Отец: Михаил Данилов

Мать: Марфа Алексеева

Рождение ребёнка
Вычислено 1807

Дочь: Александра Иванова

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Алексеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close