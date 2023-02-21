Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1782
Отец: Михаил Данилов
Мать: Марфа Алексеева
Рождение ребёнка
Вычислено 1807
Дочь: Александра Иванова
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Алексеев
Смерть
Неизвестно