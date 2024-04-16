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Гнида Яков Васильевич

Место рождения

Башаровка, Рівненська область

Дата рождения

Вычислено 1873

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1844 г.р.

Мать

Вычислено 1854 г.р.

Жена

Вычислено 1874 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873

Отец: Гнида Василий Васильевич

Мать: Гнида Жена Вас Вас Марфа Григорьевна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Сын: Гнида Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Гнида Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Гнида Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Гнида Ольга Якубовна

Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Сын: Гнида Трифон Яковлевич

Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
22.06.1906

Дочь: Гнида Агафия Яковлевна

Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
20.01.1908

Дочь: Гнида Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Сын: Гнида Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Гнида Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна

Батьковцы, Рівненська область
Смерть
1947
Батьковцы, Рівненська область
Бракосочетание
25.10.1982

Жена: Кравчук Евдокия Ивановна

Башаровка, Рівненська область

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