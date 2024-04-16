Гнида Яков Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1873
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1873
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Гнида Ольга Якубовна
Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
22.06.1906
Дочь: Гнида Агафия Яковлевна
Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
20.01.1908
Дочь: Гнида Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Сын: Гнида Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Гнида Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Кравчук Евдокия Ивановна
Смерть
1947
Бракосочетание
25.10.1982
Жена: Кравчук Евдокия Ивановна