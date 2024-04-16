Гнида Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1850
Рождение
Вычислено 1894
Отец: Гнида Яков Васильевич
Мать: Кравчук Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Малиновская (Гнида) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Жена Гнида Николая Яковлева Олена Трофимовна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Жена Гнида Николая Яковлева Олена Трофимовна
Рождение ребёнка
16.04.1930
Сын: Гнида Александр Николаевич
Мать ребёнка: Жена Гнида Николая Яковлева Олена Трофимовна
Смерть
Неизвестно
Кутянка, Рівненська область