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Гнида Николай Яковлевич

Место рождения

Башаровка, Рівненська область

Дата рождения

Вычислено 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1850

Жена: Жена Гнида Николая Яковлева Олена Трофимовна

Рождение
Вычислено 1894

Отец: Гнида Яков Васильевич

Мать: Кравчук Евдокия Ивановна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Малиновская (Гнида) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Жена Гнида Николая Яковлева Олена Трофимовна

Батьковцы, Рівненська область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гнида Иван Николаевич

Мать ребёнка: Жена Гнида Николая Яковлева Олена Трофимовна

Батьковцы, Рівненська область
Рождение ребёнка
16.04.1930

Сын: Гнида Александр Николаевич

Мать ребёнка: Жена Гнида Николая Яковлева Олена Трофимовна

Батьковцы, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
Кутянка, Рівненська область

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