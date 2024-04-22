Кравчук Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравчук Евдокия Ивановна

Место рождения

Немировка, Рівненська область

Дата рождения

Вычислено 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1873 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1874

Отец: Кравчук Иван

Мать: не указана

Немировка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1894

Сын: Гнида Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1896

Сын: Гнида Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1898

Сын: Гнида Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Гнида Ольга Якубовна

Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Сын: Гнида Трифон Яковлевич

Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
22.06.1906

Дочь: Гнида Агафия Яковлевна

Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
20.01.1908

Дочь: Гнида Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1909

Сын: Гнида Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Гнида Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич

Батьковцы, Рівненська область
Бракосочетание
25.10.1982

Муж: Гнида Яков Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
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