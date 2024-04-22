Кравчук Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Вычислено 1874
Отец: Кравчук Иван
Рождение ребёнка
Вычислено 1894
Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1896
Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1898
Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Гнида Ольга Якубовна
Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич
Рождение ребёнка
22.06.1906
Дочь: Гнида Агафия Яковлевна
Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич
Рождение ребёнка
20.01.1908
Дочь: Гнида Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1909
Сын: Гнида Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Гнида Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Гнида Яков Васильевич
Батьковцы, Рівненська область
Бракосочетание
25.10.1982
Смерть
Неизвестно