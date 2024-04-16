Гнида Жена Вас Вас Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнида Жена Вас Вас Марфа Григорьевна

Место рождения

Башаровка, Рівненська область

Дата рождения

Вычислено 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Башаровка, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнида Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Гнида Емельян Васильевич

Отец ребёнка: Гнида Василий Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Сын: Гнида Яков Васильевич

Отец ребёнка: Гнида Василий Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Мельничук (Гнида) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Гнида Василий Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
07.07.1886

Сын: Гнида Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гнида Василий Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
21.11.1892

Сын: Гнида Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Гнида Василий Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Смерть
Неизвестно
Башаровка, Рівненська область

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