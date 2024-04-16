Гнида Жена Вас Вас Марфа Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Отец ребёнка: Гнида Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1873
Отец ребёнка: Гнида Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Мельничук (Гнида) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Гнида Василий Васильевич
Рождение ребёнка
07.07.1886
Отец ребёнка: Гнида Василий Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1892
Сын: Гнида Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Гнида Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно