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Гнида Емельян Васильевич

Место рождения

Башаровка, Рівненська область

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1844 г.р.

Мать

Вычислено 1854 г.р.

Жена

Вычислено 1866 г.р.

Дети

Вычислено 1885 г.р.
Вычислено 1892 г.р.
Вычислено 1900 г.р.
Вычислено 1902 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: Гнида Василий Васильевич

Мать: Гнида Жена Вас Вас Марфа Григорьевна

Башаровка, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Гнида Петр Емельянов

Мать ребёнка: Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Сын: Гнида Ефим Емельянов

Мать ребёнка: Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Сын: Гнида Константин Емельянов

Мать ребёнка: Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Сын: Гнида Гавриил Емельянов

Мать ребёнка: Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна

Смерть
Неизвестно

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