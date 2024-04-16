Гнида Емельян Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Гнида Петр Емельянов
Мать ребёнка: Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Сын: Гнида Ефим Емельянов
Мать ребёнка: Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Сын: Гнида Константин Емельянов
Мать ребёнка: Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Мать ребёнка: Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна
Смерть
Неизвестно