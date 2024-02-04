Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1885
Сын: Гнида Петр Емельянов
Отец ребёнка: Гнида Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1892
Сын: Гнида Ефим Емельянов
Отец ребёнка: Гнида Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1900
Сын: Гнида Константин Емельянов
Отец ребёнка: Гнида Емельян Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Отец ребёнка: Гнида Емельян Васильевич
Смерть
Неизвестно