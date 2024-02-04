Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жена Гнида Ем Вас Марфа Николаевна

Место рождения

Башаровка, Рівненська область

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1863 г.р.

Дети

Вычислено 1885 г.р.
Вычислено 1892 г.р.
Вычислено 1900 г.р.
Вычислено 1902 г.р.

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Башаровка, Рівненська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гнида Емельян Васильевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1885

Сын: Гнида Петр Емельянов

Отец ребёнка: Гнида Емельян Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1892

Сын: Гнида Ефим Емельянов

Отец ребёнка: Гнида Емельян Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Сын: Гнида Константин Емельянов

Отец ребёнка: Гнида Емельян Васильевич

Башаровка, Рівненська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Сын: Гнида Гавриил Емельянов

Отец ребёнка: Гнида Емельян Васильевич

Смерть
Неизвестно
Башаровка, Рівненська область

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