Костромина Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Костромин Иван Антипович

Отец ребёнка: Костромин Антип Михайлович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Костромин Василий Антипович

Отец ребёнка: Костромин Антип Михайлович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Костромин Александр Антипович

Отец ребёнка: Костромин Антип Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костромин Антип Михайлович

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