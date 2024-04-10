Костромина Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Костромин Антип Михайлович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Костромин Василий Антипович
Отец ребёнка: Костромин Антип Михайлович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Костромин Александр Антипович
Отец ребёнка: Костромин Антип Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно