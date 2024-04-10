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Костромин Антип Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

?.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Костромин Михаил Мертиянович?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Костромин Иван Антипович

Мать ребёнка: Костромина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Костромин Василий Антипович

Мать ребёнка: Костромина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Костромин Александр Антипович

Мать ребёнка: Костромина Анна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костромина Анна Яковлевна

Смерть
?.12.1942
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