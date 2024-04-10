Костромин Антип Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти?.12.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Костромин Михаил Мертиянович?
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Костромина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Костромин Василий Антипович
Мать ребёнка: Костромина Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Костромин Александр Антипович
Мать ребёнка: Костромина Анна Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.12.1942