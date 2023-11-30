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Вейшнар Михаил Яковлевич

Место рождения

Лукошюнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

С 1750 по 1777 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: Вейшнар Яков

Мать: не указана

Лукошюнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
Вычислено 1827

Дочь: Вейшнар Ева Михайловна

Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Вейшнар Сильвестр Михайлович

Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля

Рождение ребёнка
Вычислено 1833

Сын: Вейшнар Иосиф Михайлович

Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля

Рождение ребёнка
Вычислено 1834

Дочь: Петрокас Уршуля Михайловна

Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля

Лукошюнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
Рождение ребёнка
1837

Сын: Вейшнар Ян Михайлович

Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля

Рождение ребёнка
Вычислено 1843

Дочь: Вейшнар Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Вейшнар Марцеля Михайловна

Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля

Смерть
1854
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