Вейшнар Михаил Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1795
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795
Отец: Вейшнар Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1827
Дочь: Вейшнар Ева Михайловна
Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Сын: Вейшнар Сильвестр Михайлович
Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля
Рождение ребёнка
Вычислено 1833
Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля
Рождение ребёнка
Вычислено 1834
Дочь: Петрокас Уршуля Михайловна
Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля
Рождение ребёнка
Вычислено 1843
Дочь: Вейшнар Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Вейшнар Марцеля Михайловна
Мать ребёнка: Вейшнар Марцеля
Смерть
1854