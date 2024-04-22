Вейшнар Сильвестр Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.09.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1827
Отец: Вейшнар Михаил Янович
Мать: Вейшнар Марцеля
https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266857723 Breslaujos dekanato bažnyčių gimimo metrikų aktų knyga Chronological Range 1827-01-01 - 1827-12-31 страница 225 файла
Крещение
17.09.1828
Таурагнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
см Рождение
Смерть
Неизвестно