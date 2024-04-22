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Вейшнар Иосиф Михайлович

Место рождения

Лукошюнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis

Дата рождения

01.01.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1795 по 1808 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1832

Отец: Вейшнар Михаил Янович

Мать: Вейшнар Марцеля

Лукошюнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266696021 Breslaujos dekanato bažnyčių gimimo metrikų aktų knyga Chronological Range 1832-01-01 - 1832-12-31 страница 4
Крещение
03.01.1832
Таурагнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
см Рождение
Смерть
Неизвестно
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