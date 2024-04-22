Вейшнар Иосиф Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.01.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1832
Отец: Вейшнар Михаил Янович
Мать: Вейшнар Марцеля
https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266696021 Breslaujos dekanato bažnyčių gimimo metrikų aktų knyga Chronological Range 1832-01-01 - 1832-12-31 страница 4
Крещение
03.01.1832
Таурагнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
см Рождение
Смерть
Неизвестно