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Вейшнар Ева Михайловна

Место рождения

Лукошюнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis

Дата рождения

28.12.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1795 по 1808 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Вычислено 1857 г.р.

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1829

Отец: Вейшнар Михаил Янович

Мать: Вейшнар Марцеля

Лукошюнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266693545 Breslaujos dekanato bažnyčių gimimo metrikų aktų knyga Chronological Range 1829-01-01 - 1829-12-31 страница 268
Крещение
29.12.1829
Таурагнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
см Рождение
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Дочь: Вейшнар Вероника

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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