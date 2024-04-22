Вейшнар Ева Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.12.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.12.1829
Отец: Вейшнар Михаил Янович
Мать: Вейшнар Марцеля
https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/266693545 Breslaujos dekanato bažnyčių gimimo metrikų aktų knyga Chronological Range 1829-01-01 - 1829-12-31 страница 268
Крещение
29.12.1829
Таурагнай, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
см Рождение
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Дочь: Вейшнар Вероника
Смерть
Неизвестно