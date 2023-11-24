Натаиленко (Савенко) (Савенко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Натаиленко (Савенко) (Савенко) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савенко Ульян Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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