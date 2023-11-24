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Натаиленко (Савенко) (Савенко) Мария
Натаиленко (Савенко) (Савенко) Мария
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Савенко Ульян Иванович
Мать
?
Дети
(Натаиленко (наталенко)) Галина
(Натаиленко (наталенко)) Екатерина
Добавил:
ОГ
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Биография
Биография
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Савенко Ульян Иванович
Мать:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Галина
Отец ребёнка:
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Екатерина
Отец ребёнка:
?
Смерть
Неизвестно
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