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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Натаиленко (Наталенко)) Галина

Мать ребёнка: Натаиленко (Савенко) (Савенко) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Натаиленко (Наталенко)) Екатерина

Мать ребёнка: Натаиленко (Савенко) (Савенко) Мария

Смерть
Неизвестно

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