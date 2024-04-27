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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенко Александр Ульянович

Отец ребёнка: Савенко Ульян Иванович

Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семененко (Савенко) (Савенко) Варвара

Отец ребёнка: Савенко Ульян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенко Давид

Отец ребёнка: Савенко Ульян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савенко Семён

Отец ребёнка: Савенко Ульян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Натаиленко (Савенко) (Савенко) Мария

Отец ребёнка: Савенко Ульян Иванович

Смерть
Неизвестно

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