?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенко Александр Ульянович
Отец ребёнка: Савенко Ульян Иванович
Ивановская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семененко (Савенко) (Савенко) Варвара
Отец ребёнка: Савенко Ульян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенко Давид
Отец ребёнка: Савенко Ульян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савенко Семён
Отец ребёнка: Савенко Ульян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Натаиленко (Савенко) (Савенко) Мария
Отец ребёнка: Савенко Ульян Иванович
Смерть
Неизвестно