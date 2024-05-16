Кособрюхов Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКособрюхов Иван

Кособрюхов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кособрюхов ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: ?

Холм
Рождение ребёнка
03.09.1908

Дочь: Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна

Мать ребёнка: ?

Холм
Рождение ребёнка
1911

Сын: Кособрюхов Илья Иванович

Мать ребёнка: ?

Холм
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Кособрюхов Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

Холм
Рождение ребёнка
28.02.1923

Сын: Кособрюхов Александр Иванович

Мать ребёнка: ?

Холм
Смерть
Неизвестно

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