Кособрюхов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кособрюхов ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: ?
Холм
Рождение ребёнка
03.09.1908
Дочь: Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна
Мать ребёнка: ?
Холм
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: ?
Холм
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: ?
Холм
Рождение ребёнка
28.02.1923
Сын: Кособрюхов Александр Иванович
Мать ребёнка: ?
Холм
Смерть
Неизвестно