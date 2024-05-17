Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна
Место рожденияХолм
Дата рождения03.09.1908
Дата смерти26.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1908
Отец: Кособрюхов Иван
Мать: ?
Холм
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Детков Михаил Николаевич
Ленинград
Рождение ребёнка
18.08.1943
Дочь: Коваленко (Деткова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Детков Михаил Николаевич
Ленинград
Смерть
26.07.1988
Ленинград