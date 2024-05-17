Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна 03.09.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Деткова (Кособрюхова) Наталия Ивановна

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Место рождения

Холм

Дата рождения

03.09.1908

Дата смерти

26.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1908

Отец: Кособрюхов Иван

Мать: ?

Холм
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Детков Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Детков Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Детков Михаил Николаевич

Ленинград
Рождение ребёнка
18.08.1943

Дочь: Коваленко (Деткова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Детков Михаил Николаевич

Ленинград
Смерть
26.07.1988
Ленинград

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