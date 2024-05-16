Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна
Место рожденияХолм
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Кособрюхов Иван
Мать: ?
Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шеляпин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шеляпин Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Шеляпин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Сын: Шеляпин Серафим Алексеевич
Отец ребёнка: Шеляпин Алексей Иванович
Смерть
1942
Ленинград