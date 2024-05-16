Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна 1905 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеляпина (Кособрюхова) Анна Ивановна

Место рождения

Холм

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Кособрюхов Иван

Мать: ?

Холм
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеляпин Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Шеляпин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шеляпин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Шеляпин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеляпин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Шеляпин Серафим Алексеевич

Отец ребёнка: Шеляпин Алексей Иванович

Смерть
1942
Ленинград

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