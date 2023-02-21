Пушкарева Зоя Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.12.1987
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1933
Сын: Фонарев Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Фонарев Александр Михайлович
Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фонарев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Фонарев Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фонарев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Фонарев Александр Михайлович
Смерть
25.12.1987
Пермь, Пермский, Пермский край