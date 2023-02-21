Пушкарева Зоя Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкарева Зоя Васильевна

Пушкарева Зоя Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.12.1987

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушкарев Василий Михайлович

Мать: Мухина Мария Платоновна

Рождение ребёнка
08.10.1933

Сын: Фонарев Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Фонарев Александр Михайлович

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фонарев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Фонарев Александр Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фонарев Виталий Александрович

Отец ребёнка: Фонарев Александр Михайлович

Смерть
25.12.1987
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close