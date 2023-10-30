Буянкин Лаврентий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянкин Лаврентий Степанович

Место рождения

Николаевка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

10.08.1897

Дата смерти

15.10.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1900 г.р.
1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1897

Отец: Буянкин Степан Яковлевич

Мать: Буянкина Феодосия Евдокимовна

Николаевка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
23.02.1918

Жена: Буянкина Параскева Яковлевна

Николаевка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.08.1923

Дочь: Банникова Евдокия Лаврентьевна

Мать ребёнка: Буянкина Ирина Антоновна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянкина Ирина Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянкина Ирина Антоновна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянкина Ирина Антоновна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянкина Ирина Антоновна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буянкина Ирина Антоновна

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянкина Ирина Антоновна

Смерть
15.10.1973
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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