Буянкин Лаврентий Степанович
Место рождения
Дата рождения10.08.1897
Дата смерти15.10.1973
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1897
Бракосочетание
23.02.1918
Рождение ребёнка
12.08.1923
Дочь: Банникова Евдокия Лаврентьевна
Мать ребёнка: Буянкина Ирина Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буянкина Ирина Антоновна
Смерть
15.10.1973