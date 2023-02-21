Буянкина (Булаткина) Ирина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1900
Дата смерти28.08.1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900
Отец: Булаткин Антон
Рождение ребёнка
12.08.1923
Дочь: Банникова Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Буянкин Лаврентий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1975