Буянкина (Булаткина) Ирина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буянкина (Булаткина) Ирина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1900

Дата смерти

28.08.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
18.05.1900

Отец: Булаткин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1923

Дочь: Банникова Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Буянкин Лаврентий Степанович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянкин Лаврентий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянкин Лаврентий Степанович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянкин Лаврентий Степанович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянкин Лаврентий Степанович

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буянкин Лаврентий Степанович

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянкин Лаврентий Степанович

Смерть
28.08.1975
Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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