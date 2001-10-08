Банникова (Буянкина) Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Буянкина) Евдокия Лаврентьевна

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Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

12.08.1923

Дата смерти

08.10.2001

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1923

Отец: Буянкин Лаврентий Степанович

Мать: Буянкина Ирина Антоновна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
29.01.1951

Сын: Банников Владимир Петрович

Отец ребёнка: Банников Пётр Семенович

Рождение ребёнка
23.03.1954

Сын: Банников Василий Петрович

Отец ребёнка: Банников Пётр Семенович

Рождение ребёнка
02.05.1959

Дочь: Дранишникова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Банников Пётр Семенович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банников Пётр Семенович

Смерть
08.10.2001
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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