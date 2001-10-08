Банникова (Буянкина) Евдокия Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1923
Дата смерти08.10.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1923
Рождение ребёнка
29.01.1951
Сын: Банников Владимир Петрович
Отец ребёнка: Банников Пётр Семенович
Рождение ребёнка
23.03.1954
Сын: Банников Василий Петрович
Отец ребёнка: Банников Пётр Семенович
Рождение ребёнка
02.05.1959
Дочь: Дранишникова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Банников Пётр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.2001