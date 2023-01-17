деревня Николаевка, деревня Николаевка, Ермаковский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Николаевка

Ермаковский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Минусинский уезд, Ермаковская волость
1994Николаевка, д., на р. Ое; хлеб.-з. маг.1033583246

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Ермаковский район
791931Николаевкадеревня53°19'92°21'N-46-101

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Ермаковский муниципальный район, Сельское поселение Ермаковский сельсовет
4616410106д Николаевка#Н/Д
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