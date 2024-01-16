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Богатырев Кузьма Андреевич

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Богатырев Андрей Филиппович

Мать: Богатырёва Лукерия (Лукерья) Андреевна

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Богатырев Артемий Кузьмич

Мать ребёнка: Богатырева Васса (Василиса) Климентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Кузьма Кузьмич

Мать ребёнка: Богатырева Васса (Василиса) Климентьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богатырева Васса (Василиса) Климентьевна

Смерть
Неизвестно
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