Богатырев Кузьма Андреевич
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Богатырев Артемий Кузьмич
Мать ребёнка: Богатырева Васса (Василиса) Климентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богатырева Васса (Василиса) Климентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно