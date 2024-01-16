Богатырева (Шамова) Васса (Василиса) Климентьевна
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Шамов Климент Андреевич
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Богатырев Артемий Кузьмич
Отец ребёнка: Богатырев Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богатырев Кузьма Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно