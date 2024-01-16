Богатырева (Шамова) Васса (Василиса) Климентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырева (Шамова) Васса (Василиса) Климентьевна

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Шамов Климент Андреевич

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Комарово
Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Богатырев Артемий Кузьмич

Отец ребёнка: Богатырев Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырев Кузьма Кузьмич

Отец ребёнка: Богатырев Кузьма Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Кузьма Андреевич

Смерть
Неизвестно
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