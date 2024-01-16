Богатырев Андрей Филиппович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Дата рождения1840
Дата смерти1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Богатырев Филипп
Мать: не указана
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1871
Сын: Богатырев Кузьма Андреевич
Мать ребёнка: Богатырёва Лукерия (Лукерья) Андреевна
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1880
Сын: Богатырев Амельян (Емельян)
Мать ребёнка: Богатырёва Лукерия (Лукерья) Андреевна
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1882
Сын: Богатырев Василий Андреевич
Мать ребёнка: Богатырёва Лукерия (Лукерья) Андреевна
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Афимья (Ефимия) Андреевна
Мать ребёнка: Богатырёва Лукерия (Лукерья) Андреевна
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1896