Богатырёва Лукерия (Лукерья) Андреевна
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1840
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1871
Сын: Богатырев Кузьма Андреевич
Отец ребёнка: Богатырев Андрей Филиппович
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1880
Сын: Богатырев Амельян (Емельян)
Отец ребёнка: Богатырев Андрей Филиппович
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1882
Сын: Богатырев Василий Андреевич
Отец ребёнка: Богатырев Андрей Филиппович
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Афимья (Ефимия) Андреевна
Отец ребёнка: Богатырев Андрей Филиппович
Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно