Богатырёва Лукерия (Лукерья) Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырёва Лукерия (Лукерья) Андреевна

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1871

Сын: Богатырев Кузьма Андреевич

Отец ребёнка: Богатырев Андрей Филиппович

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1880

Сын: Богатырев Амельян (Емельян)

Отец ребёнка: Богатырев Андрей Филиппович

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1882

Сын: Богатырев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Богатырев Андрей Филиппович

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Афимья (Ефимия) Андреевна

Отец ребёнка: Богатырев Андрей Филиппович

Вятская губерния Уржумский уезд Петровская волость Шалаево
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богатырев Андрей Филиппович

Смерть
Неизвестно
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