Небылицына Анастасия Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Небылицына Анастасия Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

18.08.1910

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1871

Дочь: Варвара Ефимова

Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1873

Сын: Алексей Ефимов

Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.11.1875

Дочь: Матрона Ефимова

Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.07.1877

Сын: Небылицын Никанор Ефимов

Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1879

Сын: Небылицын Андрей Ефимов

Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.12.1882

Сын: Небылицын Василий Ефимов

Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.12.1884

Сын: Небылицын Стефан Ефимов

Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов

Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
18.08.1910
Семеновка, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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