Небылицына Анастасия Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти18.08.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1871
Дочь: Варвара Ефимова
Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов
Рождение ребёнка
08.03.1873
Сын: Алексей Ефимов
Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов
Рождение ребёнка
01.11.1875
Дочь: Матрона Ефимова
Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов
Рождение ребёнка
27.07.1877
Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов
Рождение ребёнка
13.10.1879
Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов
Рождение ребёнка
29.12.1882
Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов
Рождение ребёнка
21.12.1884
Отец ребёнка: Небылицын Ефим Трофимов
Смерть
18.08.1910
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище