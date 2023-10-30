Новиков Петр Андреевич
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Волкова Ефросиния Петровна
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Варвара Петровна
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно