Новикова (Щербакова) Агриппина Кириковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Щербакова) Агриппина Кириковна

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Щербаков Кирик Борисович

Мать: не указана

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1802

Муж: Новиков Андрей Карпович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1804

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
27.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1807

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Новиков Марк Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрона Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Новиков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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