Новикова (Щербакова) Агриппина Кириковна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Щербаков Кирик Борисович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1804
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович
Крещение
27.06.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
08.02.1807
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрона Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Новиков Андрей Карпович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно