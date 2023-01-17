Новиков Андрей Карпович
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Новиков Карп Семенович
Бракосочетание
31.01.1802
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1804
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна
Рождение ребёнка
08.02.1807
Дочь: Анна Андреевна
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Матрона Андреевна
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно