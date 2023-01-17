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Новиков Андрей Карпович

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Место рождения

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Новиков Карп Семенович

Мать: Новикова Ксения Козминична

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
31.01.1802

Жена: Новикова Агриппина Кириковна

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
?.04.1804

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.02.1807

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1810

Сын: Новиков Марк Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Матрона Андреевна

Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1823

Сын: Новиков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Агриппина Кириковна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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