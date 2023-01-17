Новикова Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова Агриппина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Волкова Ефросиния Петровна

Отец ребёнка: Новиков Петр Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Новиков Иван Петрович

Отец ребёнка: Новиков Петр Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Новиков Петр Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Новиков Петр Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1856

Сын: Новиков Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Новиков Петр Андреевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Петр Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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