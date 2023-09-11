Кушнарь (Кушнир?) (Кривецкая) Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушнарь (Кушнир?) (Кривецкая) Христина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кривецкий Илья

Мать: Кривецкая ?

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кушнер Николай Александрович

Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович

Адрес - Хабаровский край ст Бирня д Кузнецовка
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Анна Александровна

Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Кушнер Иван Александрович

Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович

Гащенка, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
03.02.1925

Сын: Кушнер Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович

Гащенка, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.10.1926

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович

Гащенка, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
20.06.1929

Дочь: Любовь Александровна

Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович

Гащенка, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
18.04.1933

Сын: Кушнер Аркадий Александрович

Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович

Гащенка, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кушнер Ананий Александрович

Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович

Гащенка, Свободненский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
08.03.1941

Дочь: Суборь Роза Александровна

Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кушнер Александр Борисович

Смерть
Неизвестно
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