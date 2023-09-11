Кушнарь (Кушнир?) (Кривецкая) Христина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кривецкий Илья
Мать: Кривецкая ?
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кушнер Николай Александрович
Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович
Адрес - Хабаровский край ст Бирня д Кузнецовка
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Анна Александровна
Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Кушнер Иван Александрович
Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович
Рождение ребёнка
03.02.1925
Сын: Кушнер Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович
Рождение ребёнка
14.10.1926
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович
Рождение ребёнка
20.06.1929
Дочь: Любовь Александровна
Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович
Рождение ребёнка
18.04.1933
Сын: Кушнер Аркадий Александрович
Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кушнер Ананий Александрович
Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович
Рождение ребёнка
08.03.1941
Дочь: Суборь Роза Александровна
Отец ребёнка: Кушнер Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно