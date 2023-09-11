Кушнер Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Адрес - Хабаровский край ст Бирня д Кузнецовка
Место жительства
Неизвестно
Россия, д.Кузнецовка. Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
Дата рождения __.__.1918Место рождения Хабаровский край, г. СвободныйДата и место призыва 15.01.1941, Свободненский РВК, Хабаровский крайПоследнее место службы штаб 53 гв. сд ( 53 гв. сд )Дата выбытия... Показать все