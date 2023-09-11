Кривецкая ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Кривецкий Димтрий
Отец ребёнка: Кривецкий Илья
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Кривецкий Владимир
Отец ребёнка: Кривецкий Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кушнарь (кушнир?) Христина
Отец ребёнка: Кривецкий Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комарова Мария
Отец ребёнка: Кривецкий Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривецкий Александр
Отец ребёнка: Кривецкий Илья
Смерть
Неизвестно