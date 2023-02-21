Вшивцев Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Вшивцев Василей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Вшивцев Герасим Андреевич

Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Степановна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Марфа Степановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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