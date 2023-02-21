Вшивцев Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Вшивцев Василей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Вшивцев Герасим Андреевич
Мать ребёнка: Вшивцева Марфа Степановна
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно