Вшивцева (Катаева) Марфа Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (Катаева) Марфа Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: Катаев Степан Саввич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1745

Сын: Вшивцев Герасим Андреевич

Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Васильевич

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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