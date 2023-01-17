Вшивцева (Катаева) Марфа Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец: Катаев Степан Саввич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Вшивцев Герасим Андреевич
Отец ребёнка: Вшивцев Андрей Васильевич
Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно