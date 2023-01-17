Вшивцев Герасим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Герасим Андреевич

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Место рождения

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Вшивцев Андрей Васильевич

Мать: Вшивцева Марфа Степановна

Поповский малой Кумены, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Обухова Татьяна Герасимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Городилова Анисия Герасимовна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Вшивцев Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Евдокия Митрофановна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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