Вшивцев Герасим Андреевич
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Обухова Татьяна Герасимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Городилова Анисия Герасимовна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Вшивцев Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно