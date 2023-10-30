Сидоров Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСидоров Иван Иванович

Сидоров Иван Иванович

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Сидоров Иван

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Кокушкин Давид Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кокушкин Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Кокушкин Петр Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Кокушкин Никанор Иванович

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Домна Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1849
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close