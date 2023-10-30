Сидоров Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Сидоров Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Кокушкин Прокофий Иванович
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кокушкин Никанор Иванович
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Домна Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Сидорова Пелагея Федотовна
Смерть
1849