Кокушкин Давид Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокушкин Давид Иванович

Кокушкин Давид Иванович

avatar

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Сидоров Иван Иванович

Мать: Сидорова Пелагея Федотовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кокушкин Карп Давидович

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кокушкин Иосиф Давидович

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Прасковья Давидовна

Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Ивановна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close