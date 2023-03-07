Кокушкин Давид Иванович
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Сидоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Кокушкин (переселенец) Иван Давидович
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Прасковья Давидовна
Мать ребёнка: Кокушкина Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно