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Кокушкин Прокофий Иванович

Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Сидоров Иван Иванович

Мать: Сидорова Пелагея Федотовна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: ?

Мать ребёнка: Кокушкина Александра Антоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Акилина Прокофьевна

Мать ребёнка: Кокушкина Александра Антоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Кокушкин Абрам Прокофьевич

Мать ребёнка: Кокушкина Александра Антоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Прасковья Прокофьевна

Мать ребёнка: Кокушкина Александра Антоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокушкина Александра Антоновна

Смерть
Неизвестно
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