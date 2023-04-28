Кокушкин Прокофий Иванович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Сидоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
1840
Сын: ?
Мать ребёнка: Кокушкина Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Акилина Прокофьевна
Мать ребёнка: Кокушкина Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Кокушкин Абрам Прокофьевич
Мать ребёнка: Кокушкина Александра Антоновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Прасковья Прокофьевна
Мать ребёнка: Кокушкина Александра Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно