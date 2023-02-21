Сизова (Сазонова) Татьяна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Анастасия Емельянова
Отец ребёнка: Сизов (сазонов) Емельян Савельев
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Сизов Фома Емельянов
Отец ребёнка: Сизов (сазонов) Емельян Савельев
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Ирина Емельянова
Отец ребёнка: Сизов (сазонов) Емельян Савельев
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Сизов (сазонов) Фома Емельянов
Отец ребёнка: Сизов (сазонов) Емельян Савельев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно