Сизова (Сазонова) Татьяна Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова (Сазонова) Татьяна Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1675 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Анастасия Емельянова

Отец ребёнка: Сизов (сазонов) Емельян Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Сизов Фома Емельянов

Отец ребёнка: Сизов (сазонов) Емельян Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Ирина Емельянова

Отец ребёнка: Сизов (сазонов) Емельян Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Сизов (сазонов) Фома Емельянов

Отец ребёнка: Сизов (сазонов) Емельян Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сизов (сазонов) Емельян Савельев

Смерть
Неизвестно
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