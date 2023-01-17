Сизов (Сазонов) Емельян Савельев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизов (Сазонов) Емельян Савельев

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1675

Дата смерти

1756

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675

Отец: Сизов Савелий Иевлев

Мать: Сизова Анна Фомина

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1705

Дочь: Анастасия Емельянова

Мать ребёнка: Сизова (сазонова) Татьяна Трофимова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1709

Сын: Сизов Фома Емельянов

Мать ребёнка: Сизова (сазонова) Татьяна Трофимова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Дочь: Ирина Емельянова

Мать ребёнка: Сизова (сазонова) Татьяна Трофимова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Сизов (сазонов) Фома Емельянов

Мать ребёнка: Сизова (сазонова) Татьяна Трофимова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сизова (сазонова) Татьяна Трофимова

Смерть
1756
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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