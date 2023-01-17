Сизов (Сазонов) Емельян Савельев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1675
Дата смерти1756
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1675
Отец: Сизов Савелий Иевлев
Мать: Сизова Анна Фомина
Рождение ребёнка
Около 1705
Дочь: Анастасия Емельянова
Мать ребёнка: Сизова (сазонова) Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1709
Сын: Сизов Фома Емельянов
Мать ребёнка: Сизова (сазонова) Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1713
Дочь: Ирина Емельянова
Мать ребёнка: Сизова (сазонова) Татьяна Трофимова
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Сизов (сазонов) Фома Емельянов
Мать ребёнка: Сизова (сазонова) Татьяна Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1756