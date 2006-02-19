Юркова (Пашинина) Екатерина Сергевич
Место рожденияПоворинский район, Воронежской обл.
Дата рождения27.07.1924
Дата смерти19.02.2006
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1924
Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
19.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юрков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Юрков Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юрков Алексей
Смерть
19.02.2006
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Митинское кладбище