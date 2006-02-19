Юркова (Пашинина) Екатерина Сергевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮркова (Пашинина) Екатерина Сергевич

Юркова (Пашинина) Екатерина Сергевич

Место рождения

Поворинский район, Воронежской обл.

Дата рождения

27.07.1924

Дата смерти

19.02.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1924

Отец: Пашинин Сергей Антонович

Мать: Пашинина Прасковья Ильинична

Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
19.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрков Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрков Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрков Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Юрков Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрков Алексей

Смерть
19.02.2006
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Митинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close