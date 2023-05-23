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Пашинин Сергей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашинин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1924

Дочь: Юркова Екатерина Сергевич

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Ильинична

Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
13.09.1926

Сын: Пашинин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Ильинична

Рождение ребёнка
29.10.1928

Дочь: Зенина Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Ильинична

Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
07.08.1933

Дочь: Воробьёва Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Ильинична

Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
09.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Ильинична

Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
25.04.1940

Дочь: Гущина Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Пашинина Прасковья Ильинична

Поворинский район, Воронежской обл.