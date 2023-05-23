Пашинина Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинина Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илья

Мать: Варвара

Рождение ребёнка
27.07.1924

Дочь: Юркова Екатерина Сергевич

Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович

Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
13.09.1926

Сын: Пашинин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович

Рождение ребёнка
29.10.1928

Дочь: Зенина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович

Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
07.08.1933

Дочь: Воробьёва Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович

Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
09.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович

Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
25.04.1940

Дочь: Гущина Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович

Поворинский район, Воронежской обл.