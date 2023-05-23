Пашинина Прасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1924
Дочь: Юркова Екатерина Сергевич
Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович
Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
13.09.1926
Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович
Рождение ребёнка
29.10.1928
Дочь: Зенина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович
Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
07.08.1933
Дочь: Воробьёва Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович
Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
09.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович
Поворинский район, Воронежской обл.
Рождение ребёнка
25.04.1940
Дочь: Гущина Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Пашинин Сергей Антонович
Поворинский район, Воронежской обл.