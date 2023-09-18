Безденежных (Капустина) Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1946
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1946
Отец: Капустин Владимир Иванович
Мать: Капустина Надежда
Рождение ребёнка
16.07.1969
Сын: Безденежных Владимир
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безденежных ?
Место жительства
Неизвестно
Архангельское, Пушкарская волость, Белгородский уезд
Смерть
Неизвестно