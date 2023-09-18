Безденежных (Капустина) Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безденежных (Капустина) Татьяна Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1946

Отец: Капустин Владимир Иванович

Мать: Капустина Надежда

Рождение ребёнка
16.07.1969

Сын: Безденежных Владимир

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безденежных ?

Место жительства
Неизвестно
Архангельское, Пушкарская волость, Белгородский уезд
Смерть
Неизвестно
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