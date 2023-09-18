Капустина Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1921
Дата смерти19.09.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1943
Дочь: Шитова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Капустин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1946
Дочь: Безденежных Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Капустин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустин Иван Владимирович
Отец ребёнка: Капустин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1993