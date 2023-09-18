Капустина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1921

Дата смерти

19.09.1993

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1943

Дочь: Шитова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Капустин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1946

Дочь: Безденежных Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Капустин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Иван Владимирович

Отец ребёнка: Капустин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Капустин Владимир Иванович

Смерть
19.09.1993
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