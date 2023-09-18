Шитова (Капустина) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Капустина) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1943

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1943

Отец: Капустин Владимир Иванович

Мать: Капустина Надежда

Рождение ребёнка
06.10.1964

Дочь: Мальковская Елена

Отец ребёнка: не указан

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
02.12.1971

Дочь: Аксакова Анжелика

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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