Шитова (Капустина) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1943
Отец: Капустин Владимир Иванович
Мать: Капустина Надежда
Рождение ребёнка
06.10.1964
Дочь: Мальковская Елена
Отец ребёнка: не указан
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
02.12.1971
Дочь: Аксакова Анжелика
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область